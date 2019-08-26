Руки жениха сразу после вступления в брак ужаснули пользователей сети

В сети ужаснулись ногтями анонимного жениха на фотографии в закрытой Facebook-группе That’s It, I’m Nail Shaming («Вот так я насмехаюсь над ногтями»). На это обратили внимание в The Sun.

На странице сообщества появился свадебный снимок, на котором только что поженившаяся пара демонстрирует свои кольца на фоне цветов. Внимание пользователей соцсети привлекло отсутствие маникюра у мужчины: под его необработанными ногтями виден толстый слой грязи.

«Он даже не мог вычистить грязь из-под ногтей ради свадьбы. Омерзительно», — возмутилась одна из них. «Может, на самом деле это похороны, и он сам рыл себе могилу?» — язвила другая. «Если его ногти выглядят настолько плохо, то как же выглядит он сам? Сочувствую жене», — высказалась третья. «Он вообще принимал душ перед свадьбой?» — осведомилась четвертая.

В августе анонимная невеста решила похвастаться в Facebook обручальным кольцом, но была обругана за слишком длинные и острые ногти. На появившемся в сети снимке девушка показывает перстень с крупным камнем, который закреплен четырьмя крапанами. Однако пользователи сети обратили внимание не на украшение, а на уродливый маникюр и раскритиковали его.

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