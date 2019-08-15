Невеста похвасталась обручальным кольцом и была осмеяна за уродливый маникюр

Анонимная невеста решила похвастаться в Facebook обручальным кольцом, но подверглась критике за слишком длинные и острые ногти. Ее фотография появилась в закрытой группе That’s It, I’m Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над обручальными кольцами»).

На появившемся в сети снимке девушка демонстрирует перстень с крупным камнем, который закреплен четырьмя крапанами. По бокам кольцо украшено дорожками из камней меньшего размера. «Это мое обручальное кольцо. Мне очень интересно, что вы все скажете про него», — подписала снимок невеста.

Однако пользователи сети обратили внимание не на украшение, а на уродливый маникюр и раскритиковали его. «Дорогуша, прости, но я не могу разглядеть кольцо за этими когтями», — пошутила одна комментаторша. «Во-первых, я насмехаюсь над твоим маникюром, а во-вторых, это кольцо куплено в супермаркете?» — удивилась другая подписчица. «У тебя форма ногтей, как у героиновой наркоманки», — заметила третья. «Черт, они слишком длинные. Как ты умудряешься почесать лицо, не выколов глаза?» — посмеялась еще одна.

Это не первый раз, когда подписчицы групп в Facebook высмеивают маникюр невест. Так, в июне другая женщина хотела пощеголять помолвочным кольцом с крупным камнем в Facebook, но внимание пользователей больше привлекли ее ногти: маникюр сполз наверх, а кутикула не была обработана. «Не смотрите на ногти, им нужна коррекция», — призвала автор поста. Однако критики все же высказали свое отвращение.

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