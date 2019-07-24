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Женщина подняла на смех подаренное бывшим женихом обручальное кольцо с лягушками

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Анонимная пользовательница Facebook высмеяла дизайн кольца, которое ей подарил бывший муж в день помолвки. Об этом сообщает The Sun.

Фотографией украшения она поделилась в группе That’s it, I’m ring shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где высмеиваются странные кольца. «Я обожаю лягушек, а опал — камень нашего месяца рождения. Поэтому оно со смыслом», — объяснила она в описании к посту и предложила другим пользователям поглумиться над ним.

Само кольцо представляет собой двух серебряных лягушек, между которыми расположен камень овальной формы. Комментаторы сочли такой дизайн отвратительным. «Оно настолько ужасно, что я не смогу его забыть. Я в шоке», — возмутилась одна из них. «Как будто двух лягушек стошнило друг на друга, и теперь между ними лужа блестящей гадости. Как романтично», — сочинила другая. «Кольцо надо отправить в мусорку, где ему и место», — заключила третья.

Ранее в июле еще один жених прогадал с дизайном помолвочного кольца. Ради его покупки мужчина продал дом. Невеста разместила фото кольца с фиолетовым бриллиантом в виде цветка в той же самой группе с подписью: «Предвосхищая комментарии, да, оно настоящее и сделано на заказ. Мы продали наш дом, чтобы получить это идеальное кольцо. Это фиолетовый бриллиант, посмотрите!».

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