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14:19, 12 июля 2026Интернет и СМИ

Елена Малышева сообщила о смерти матери

Елена Малышева назвала умершую мать врачом от Бога и лучшей женщиной на планете
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Телеведущая Елена Малышева заявила, что у нее умерла мать. Об этом она сообщила на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как отметила Малышева, она вместе со своей огромной семьей проводила мать в последний путь 11 июля. Родительница телеведущей написала завещание еще 11 лет назад. В нем она призвала детей, внуков и правнуков помнить ее в дружбе и любви друг к другу.

«Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду знать, что моя жизнь не прошла даром», — говорится в документе, отрывок которого опубликовала Малышева. В заключение она назвала мать врачом от Бога и лучшей женщиной на планете.

Ранее Малышева рассказала, как упала во время тренировки в зале. Эту историю она поведала в эфире программы «Жить здорово!».

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