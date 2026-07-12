Елена Малышева сообщила о смерти матери

Елена Малышева назвала умершую мать врачом от Бога и лучшей женщиной на планете

Телеведущая Елена Малышева заявила, что у нее умерла мать. Об этом она сообщила на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как отметила Малышева, она вместе со своей огромной семьей проводила мать в последний путь 11 июля. Родительница телеведущей написала завещание еще 11 лет назад. В нем она призвала детей, внуков и правнуков помнить ее в дружбе и любви друг к другу.

«Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду знать, что моя жизнь не прошла даром», — говорится в документе, отрывок которого опубликовала Малышева. В заключение она назвала мать врачом от Бога и лучшей женщиной на планете.

Ранее Малышева рассказала, как упала во время тренировки в зале. Эту историю она поведала в эфире программы «Жить здорово!».