18:32, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Малышева упала во время тренировки и уползла из зала

Врач Елена Малышева рассказала, что упала после занятия на велотренажере
Олег Давыдов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что упала во время тренировки в зале. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Малышева уточнила, что ей стало плохо во время сайклинга — интенсивной кардиотренировки на велотренажере. «Через 15 минут [после начала занятия] я поняла, что умираю, и решила уйти. Я сошла с этого велосипеда, у меня подкосились ноги, и я упала рядом. Серьезно, я уползала», — вспомнила она.

Врач призналась, что у нее нет слов, чтобы описать, насколько ей было тяжело.

Ранее Малышева назвала салат, который по калорийности превосходит хлеб. По словам ведущей, это блюдо ошибочно считают диетическим.

Перед этим Малышева пожаловалась на адскую боль из-за пяточной шпоры. Она добавила, что лечение от этого недуга заняло у нее полгода.

