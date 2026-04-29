Малышева рассказала об адской боли от пяточной шпоры

Врач Малышева рассказала, что полгода лечила пяточную шпору

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о болезни, из-за которой она не могла наступать на ногу. Историей о ней доктор поделилась в выпуске передачи, доступном на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что у нее был подошвенный фасцит, или пяточная шпора, — заболевание стопы, которое сопровождается острой жгучей болью в пятке. «Это ад. Лечение — полгода, конца и края не видно», — пожаловалась телеведущая.

Врач добавила, что избавиться от сильной боли ей помог специальный укол в стопу. Кроме того, иногда боль снимало ношение обуви на каблуке.

Ранее Малышева призвала россиян как можно скорее уходить от одного типа врачей. По ее словам, не следует наблюдаться у специалистов, которые руководствуются в работе своим мнением, а не клиническими рекомендациями.