Малышева призвала россиян бежать сломя голову от одного типа врачей

Врач Малышева призвала уходить от врачей, которые руководствуются своим мнением

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале уходить от одного типа врачей. Выпуск с советом специалистки доступен на сайте телеканала.

В одной из рубрик программы участвовала женщина с сыном, которому необходимо было удалить аденоиды, так как он постоянно болел. Мать ребенка призналась, что некоторые врачи отговаривали ее это делать, руководствуясь своим мнением.

«У врачей не может быть мнения. "А, по-моему, удалять не надо" — от этих врачей бегите сломя голову. Врач должен опираться на многомиллионные данные. На основе этих многомиллионных данных пишутся клинические рекомендации», — отреагировала Малышева.

