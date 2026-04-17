Малышева раскрыла личную привычку для сна

Врач Малышева рассказала, что спит с подушкой между ног

Врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла в программе «Жить здорово!» на Первом канале личную привычку для сна. Выпус доступен на сайте телеканала.

В рубрике программы, посвященной позам для сна, которые помогают против от боли в разных частях тела, анастезиолог Марк Гальперин рассказал, что избавиться от неприятных ощущений в пояснице помогает размещенная между ног ортопедическая подушка.

«Мой личный опыт: самая удобная подушка — это простецкая подушка. Я сплю только с подушкой между ног», — добавила к его словам Малышева. Она призналась, что ей неудобно использовать специальные аксессуары, которые посоветовал Гальперин.

Ранее Малышева назвала самое глупое и опасное для здоровья действие россиян. Ее соведущий Михаил Коновалов объяснил, что эта привычка разрушает легкие.