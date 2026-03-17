Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:21, 17 марта 2026Интернет и СМИ

Малышева назвала самое глупое действие россиян

Малышева назвала курение электронных сигарет самым глупым действием
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале самое глупое и вредное для здоровья действие. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В рубрику программы, посвященной легким, Малышева пригласила студентов медицинского университета. Одного из них доктор спросила, курит ли он электронные сигареты. Молодой человек ответил отрицательно, и телеврач его похвалила.

Соведущий Малышевой офтальмолог Михаил Коновалов показал на экране снимок поврежденных электронными сигаретами легких, продемонстрировав, что в них практически не остается здоровых тканей. «Это [курение электронных сигарет] самое глупое, что вы можете делать, серьезно», — обратилась врач к россиянам.

Ранее Малышева поделилась личным лайфхаком для сна. Она заявила, что пользуется масками для подбородка и для глаз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok