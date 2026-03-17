Малышева назвала самое глупое действие россиян

Малышева назвала курение электронных сигарет самым глупым действием

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале самое глупое и вредное для здоровья действие. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В рубрику программы, посвященной легким, Малышева пригласила студентов медицинского университета. Одного из них доктор спросила, курит ли он электронные сигареты. Молодой человек ответил отрицательно, и телеврач его похвалила.

Соведущий Малышевой офтальмолог Михаил Коновалов показал на экране снимок поврежденных электронными сигаретами легких, продемонстрировав, что в них практически не остается здоровых тканей. «Это [курение электронных сигарет] самое глупое, что вы можете делать, серьезно», — обратилась врач к россиянам.

