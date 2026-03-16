Малышева назвала россиянам личный лайфхак для сна

Врач Малышева заявила, что перед сном надевает маску на глаза

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале личный лайфхак для сна. Выпуск с советами доктора доступен на сайте телеканала.

«Лайфхак от меня. Я, когда ложусь спать, у меня есть целый ритуал. У меня есть вот такая вот маска для нижней части лица, чтобы подтянуть овал лица», — рассказала Малышева и надела специальную маску на подбородок.

Кроме того, она заявила, что надевает маску для сна на глаза и использует подушку для шеи. Она назвала свои рекомендации идеальными для хорошего сна.

Ранее офтальмолог Михаил Коновалов рассказал об эффективном способе улучшить сон. Он призвал использовать для этого ароматы хвои и бергамота. По словам врача, они также помогают снять стресс.

До этого биолог Екатерина Баранова назвала простой способ улучшить сон. Она посоветовала включать желтый свет в спальне, так как он помогает настроиться на отдых.