Россиянам назвали эффективный способ улучшить сон

Врач Коновалов заявил, что ароматы бергамота и хвои улучшают сон

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал эффективный способ сделать сон крепким. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что, согласно исследованиям ученых, успокаивающим эффектом обладают ароматы бергамота и хвои. Врач посоветовал россиянам использовать их в спальне, чтобы улучшить качество сна и снять стресс.

Ранее Коновалов и его коллега по программе «Жить здорово!» Елена Малышева раскрыли новогоднее занятие, полезное для мозга. Специалисты заявили, что создание снежинок из бумаги защищает от развития деменции.

Перед этим Коновалов и Малышева оценили безопасность безалкогольного пива. Врачи предупредили, что в этом напитке содержится много сахара.