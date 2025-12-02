Реклама

Интернет и СМИ
17:08, 2 декабря 2025
Интернет и СМИ

Малышева оценила безопасность безалкогольного пива

Врач Малышева назвала ложью суждения о том, что безалкогольное пиво безопасно
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева оценила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале безопасность безалкогольных аналогов спиртных напитков, в частности пива и вина. Выпуск с анализом от специалистки доступен на сайте телеканала.

Врач назвала полной ложью утверждение о том, что безалкогольные напитки не вредят здоровью. Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что одна из опасностей таких аналогов спиртного заключается в том, что они содержат много сахара. Врач напомнил, что в больших количествах он может спровоцировать ожирение и, как следствие, сахарный диабет. Малышева добавила, что эта болезнь считается одной из самых частых причин слепоты.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что безалкогольные аналоги спиртных напитков также категорически не рекомендуется давать подростками. Медик подчеркнул, что многие из них не видят разницы между продуктами и при первой возможности начинают употреблять алкоголь.

Ранее Малышева назвала три симптома, при которых следует срочно обращаться к врачу. Среди прочих она назвала боль в пояснице.

