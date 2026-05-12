Малышева назвала салат калорийнее хлеба

Малышева заявила, что в 100 граммах салата цезарь содержится более 600 калорий

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале салат, который по калорийности превосходит хлеб. О нем врач рассказала в выпуске передачи, доступном на сайте телеканала.

По словам Малышевой, много калорий содержит салат цезарь. Врач объяснила, что в его состав, помимо салата романо и куриной грудки, входят сухарики, сыр и жирный высококалорийный соус.

«Все думают: "Закажу салат цезарь, это так диетично". [Но его] калорийность выше хлеба. Хлеб — 350-400 [калорий на 100 граммов]. Калорийность салата цезарь — выше 600 в 100 граммах», — добавила Малышева.

Ранее врач Сергей Агапкин призвал россиян добавлять в салаты сорняк портулак. Специалист также назвал это растение деликатесом.