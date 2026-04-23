Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

Врач Агапкин заявил, что сорняк портулак можно добавлять в салаты

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша призвали россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» делать салат с растением портулак, которое называют сорняком. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что многие избавляются от портулака в своем огороде, так как считают его бесполезным растением. Врач опроверг это мнение и подчеркнул, что его можно употреблять в пищу, например, добавлять в салаты или солить. «Это вообще чуть ли не деликатес», — высказался реабилитолог, говоря о сорняке.

Макиша согласилась с коллегой и уточнила, что в растении содержится много полезных веществ. В частности, в портулаке есть вещества полифенолы, поддерживающие нормальный уровень холестерина в крови и помогающие контролировать давление. Кроме того, в сорном растении есть калий и магний, а также вещество бета-каротин, защищающее зрение.

