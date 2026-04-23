20:50, 23 апреля 2026

Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Martha Barreno / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша призвали россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» делать салат с растением портулак, которое называют сорняком. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что многие избавляются от портулака в своем огороде, так как считают его бесполезным растением. Врач опроверг это мнение и подчеркнул, что его можно употреблять в пищу, например, добавлять в салаты или солить. «Это вообще чуть ли не деликатес», — высказался реабилитолог, говоря о сорняке.

Макиша согласилась с коллегой и уточнила, что в растении содержится много полезных веществ. В частности, в портулаке есть вещества полифенолы, поддерживающие нормальный уровень холестерина в крови и помогающие контролировать давление. Кроме того, в сорном растении есть калий и магний, а также вещество бета-каротин, защищающее зрение.

Ранее диетолог рассказала о продукте, который защищает организм от старения. Таковым Макиша сочла жимолость.

    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

    Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

    Раздражающую особенность Windows устранили

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

    13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

    Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

    Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

    Все новости
