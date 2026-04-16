Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:36, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали природную таблетку для омоложения

Диетолог Макиша заявила, что жимолость защищает организм от старения
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Opioła Jerzy / Wikimedia

Диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала ягоду, защищающую организм от старения, которую она сочла природной таблеткой для омоложения. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Макиша рассказала, что в ягоде содержатся вещества иридоиды, которые обладают мощным противовоспалительным эффектом. Врач добавила, что в жимолости есть антоцианы — антиоксиданты, улучшающие общее состояние организма. Специалистка отметила, что благодаря антоцианам, содержащимся в продукте, старение можно замедлить на 8-10 лет.

«Это самая настоящая таблетка для омоложения организма», — заключила Макиша.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала продукт, борющийся со старением лучше лекарств. Она уточнила, что речь идет о яблоках. По словам врача, в них содержится 28 компонентов, замедляющих возрастные изменения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok