18:35, 20 ноября 2025

Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала продукт, который борется со старением лучше лекарств. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалистка заявила, что таким полезным свойством обладают яблоки.

«В яблоках геронтологи нашли 28 компонентов — это геропротекторы: вещества, которые помогают нам не стареть. И это лидер вообще из всех продуктов [по продлению молодости]. (...) Яблоко сильно обходит даже медицинские препараты», — рассказала Дианова.

Диетолог также посоветовала готовить печеные и моченые яблоки. По ее словам, даже после обработки фрукт сохраняет вещества, замедляющие старение.

Ранее биолог Екатерина Баранова в программе «О самом главном» раскрыла напиток, способный замедлить старение женщинам. При этом она предупредила, что этот продукт опасен для мужчин.

