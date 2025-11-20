Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

Врач-диетолог Дианова заявила, что яблоки борются со старением лучше лекарств

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала продукт, который борется со старением лучше лекарств. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалистка заявила, что таким полезным свойством обладают яблоки.

«В яблоках геронтологи нашли 28 компонентов — это геропротекторы: вещества, которые помогают нам не стареть. И это лидер вообще из всех продуктов [по продлению молодости]. (...) Яблоко сильно обходит даже медицинские препараты», — рассказала Дианова.

Диетолог также посоветовала готовить печеные и моченые яблоки. По ее словам, даже после обработки фрукт сохраняет вещества, замедляющие старение.

