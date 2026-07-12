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14:09, 12 июля 2026Мир

Во Франции назвали сенатора Грэма мечтавшим о третьей мировой войне русофобом

Филиппо назвал сенатора Грэма мечтавшим о третьей мировой войне русофобом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мечтавшим о третьей мировой войне русофобом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Будучи убежденным русофобом, он мечтал о третьей мировой войне. Военный фанатик», — указано в публикации.

Филиппо напомнил, что Грэм выступал за продолжение конфликта на Украине «до последнего украинца», а также являлся сторонником всех неоконсервативных войн: дважды против Ирака, Афганистана, Кубы, Сербии, Ирана, Ливии и Сирии.

11 июля сенатор-республиканец от штата Южная Каролина умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

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