Жених продал дом ради кольца и не угадал с выбором

Фото: страница That’s it, I’m ring shaming в Facebook

Жених продал дом ради обручального кольца и был раскритикован пользователями сети за свой выбор. Об этом сообщает The Sun.

Невеста разместила фото своей руки с надетым на палец кольцом с фиолетовым бриллиантом в виде цветка с пятью лепестками в группе That’s it, I’m ring shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами») на Facebook и подписала ее: «Предвосхищая комментарии, да, оно настоящее и сделано на заказ. Мы продали наш дом, чтобы получить идеальное кольцо. Это фиолетовый бриллиант, посмотрите!».

Часть пользователей сети раскритиковали жениха и невесту за продажу дома ради кольца. «Зачем продавать дом ради кольца?»,— удивился один из читателей.

Другие подвергли критике само кольцо. «Ты хочешь кольцо, которое выглядит так, будто его нашли в коробке с кукурузными хлопьями?», — написала одна пользовательница. «Твое кольцо, которое стоило вам дома,настолько тебе не подходит, что твой палец меняет цвет», — прокомментировала фото другая.

В июне 2019 года невеста хотела пощеголять помолвочным кольцом с крупным камнем, но из-за неаккуратного маникюра ее фотография попала в Facebook-сообщество That's It, I'm Ring Shaming: Can't Stop Won't Stop («Вот так я смеюсь над кольцами, не могу и не хочу останавливаться») и была раскритикована пользовательницами сети.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!