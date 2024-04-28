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07:08, 28 апреля 2024Мир

Байден отшутился о возрасте критикующего его Трампа

Байден заявил, что конкурирует на выборах с шестилетним Трампом

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в шуточной форме прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего главы государства Дональда Трампа из-за своего преклонного возраста. Его речь транслировал канал C-SPAN.

«Разумеется, выборы 2024 года в самом разгаре. И да — возраст является проблемой. Я — взрослый мужчина, который конкурирует с шестилетним», — заявил американский лидер.

Байден отметил, что, несмотря на то, что в этом году ему исполнится 82 года, он чувствует себя замечательно.

Ранее стало известно, что известный голливудский режиссер Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена. Уточняется, что он создает стратегию для Национального съезда Демократической партии.

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      Марина Совина
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