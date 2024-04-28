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05:24, 28 апреля 2024Культура

Стивен Спилберг согласился разрабатывать президентскую кампанию Байдена

NBC: Стивен Спилберг разрабатывает стратегию для президентской кампании Байдена
Стивен Спилберг

Стивен Спилберг. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известный голливудский режиссер Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании действующего главы США Джо Байдена, который намерен переизбраться на второй срок. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

В публикации уточняется, что Спилберг согласился разрабатывать президентскую кампанию Байдена. Уточняется, что он создает стратегию для Национального съезда Демократической партии.

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Ранее американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон выразил сожаление о поддержке Байдена в 2020 году. «Сейчас, готовясь к этим выборам, я понимаю, что не буду этого делать снова, моя цель — объединить страну», ― отметил он.

До этого стало известно, что Байден и экс-президент США Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных американских выборах, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк. По данным NBC News, политики уже обеспечили себе выдвижение в президенты страны от своих партий.

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      Марина Совина
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