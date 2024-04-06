Актер Дуэйн «Скала» Джонсон выразил сожаление о поддержке Байдена в 2020 году

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон выразил сожаление о поддержке президента США Джо Байдена во время предвыборной гонки в 2020 году. Об этом он заявил в ток-шоу Fox & Friends.

«Сейчас, готовясь к этим выборам, я понимаю, что не буду этого делать снова, моя цель — объединить страну», ― сказал он.

По его словам, активная поддержка действующего главы Белого дома на фоне травли бывшего президента Дональда Трампа вызвала раскол в обществе. Актер считает, что лидера Соединенных Штатов должен выбирать народ, а не политтехнологи.

«Как и многие из нас, не доверяя всем политикам, я доверяю американскому народу, и тот, за кого он проголосует, является моим президентом и которого я поддержу на 100 процентов», ― отметил он.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк. Как уточняет телеканал NBC News, политики уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий.