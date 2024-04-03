Байден и Трамп вышли в лидеры на праймериз в Нью-Йорке

NBC: Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке

Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк. Такой прогноз дал NBC News.

Как уточняет телеканал, политики уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий.

Отмечается, что и Трамп, и Байден ожидаемо выигрывают. Действующий хозяин Белого дома лидирует с 92,2 процента (обработаны 19 процентов голосов), Трамп — с 79,1 процента (обработаны 10 процентов бюллетеней).

Ранее Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что состояние американской экономики вызывает зависть у всего мира, хотя, придя к власти, он унаследовал ситуацию, находившуюся на грани. Трамп, в свою очередь, посетовал, что инфляция при действующем президенте США «убивает Америку».