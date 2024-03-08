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06:52, 8 марта 2024Экономика

Трамп указал на убивающую США особенность политики Байдена

Трамп заявил, что уровень инфляции из-за политики Байдена убивает США

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп указал на то, что особенность политики нынешнего главы государства Джо Байдена привела к убивающим страну последствиям — огромной инфляции. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Инфляция при Байдене убивает Америку», — заявил экс-хозяин Белого дома.

Ранее фермеры из США предупредили о грядущем продовольственном кризисе в стране. Предприниматели заявили, что инфляция и забота об экологии привели к уменьшению поголовья скота, а в некоторых случаях к потере права выкупа или полному закрытию ферм.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства США является использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы.

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      Марина Совина
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