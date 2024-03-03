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13:57, 3 марта 2024Экономика

Фермеры из США предупредили о кризисе в стране из-за инфляции

Фермеры из США предупредили о кризисе из-за инфляции и заботы об экологии

Фото: Unsplash

Фермеры из США предупредили о грядущем продовольственном кризисе в стране. Их комментарии приводит Fox News.

Предприниматели заявили, что инфляция и забота об экологии привели к уменьшению поголовья скота, а в некоторых случаях к потере права выкупа или полному закрытию ферм. «Фермеры выходят из бизнеса каждый день», — отметил младший представитель одной из фермерских организаций Джон Бойд.

По словам мужчины, за последний год производство говядины в США сократилось на один миллиард фунтов. Он отметил, что последствия сложившейся ситуации граждане однажды смогут обнаружить в опустевших магазинах.

В ноябре 2023 года в США предсказали скорое вторжение диких суперсвиней с юга Канады. Профессор Университета Саскачевана Райан Брук назвал канадских свиней самыми агрессивными животными на планете, а также сравнил их стремительное распространение с экологической катастрофой. В США дикие кабаны каждый год наносят фермерам урон на 2,5 миллиарда долларов. Брук уверен, что вторжение канадских суперсвиней усугубит ситуацию.

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      Карина Черных
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