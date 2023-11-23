США предсказали скорое вторжение самых агрессивных животных на планете

New York Post: США предсказали нашествие диких суперсвиней из Канады

США предсказали скорое вторжение диких суперсвиней с юга Канады. Об этом сообщает New York Post.

Эксперты считают, что взрывной рост популяции диких свиней на юге Канады угрожает северным штатам США настоящим нашествием. В канадских свиньях сочетаются навыки выживания диких кабанов из Евразии и размеры и плодовитость домашних свиней. Фактически там появилась новая популяция, которую специалисты называют суперсвиньями.

Профессор Университета Саскачевана Райан Брук назвал канадских свиней самыми агрессивными животными на планете, а также сравнил их стремительное распространение с экологической катастрофой. В США дикие кабаны каждый год наносят фермерам урон на 2,5 миллиарда долларов. Брук уверен, что вторжение канадских суперсвиней усугубит ситуацию.

Считается, что главным катализатором появления полчищ диких свиней в Канаде стали действия правительства, которое в 1980-х годах начало поощрять их разведение. Рынок свинины достиг пика и рухнул в 2001 году, после чего многие фермеры просто выпустили тысячи животных на волю. Смешавшись с дикими сородичами, они создали популяцию, которая более агрессивна и устойчива к холодам.

Брук отметил, что традиционные способы уничтожения диких свиней не наносят популяции серьезного ущерба и она продолжает расти. Ученые зафиксировали крупное скопление свиней на границе провинций Манитоба и Саскачеван с американским штатом Северная Дакота.

«Не следует удивляться, когда свиньи пересекут границу, если уже этого не сделали. Вопрос в том, что делать», — заявил Брук, отметив, что вторжение могут остановить только «по-настоящему агрессивные меры» и использование всех возможных средств для борьбы с этими животными.

Ранее сообщалось, что правительство Японии не справляется с нашествием медведей, которое уже стало самым смертоносным в стране за всю историю наблюдений. Только за полгода — с апреля по октябрь — в Японии было зафиксировано 180 нападений медведей на людей.