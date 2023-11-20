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15:23, 20 ноября 2023Из жизни

Самое смертоносное нашествие медведей зафиксировали в одной стране

В Японии зафиксировали 180 нападений медведей на людей за полгода

Фото: Unsplash

Правительство Японии не справляется с нашествием медведей, которое уже стало самым смертоносным в стране за всю историю наблюдений. Об этом пишет Mainichi Shimbun.

Только за полгода — с апреля по октябрь — в Японии было зафиксировано 180 нападений медведей на людей. Пятерым пострадавшим медики помочь не смогли. Чтобы обеспечить безопасность жителей, местные власти уничтожают зверей, которые вторгаются в поселения и жилища. Это, в свою очередь, вызывает протесты зоозащитников и жителей, которым жалко медведей.

После того как в октябре три медведя, которые забрались в сарай около одного из домов, были уничтожены в поселке Мисато, префектура Акита, власти получили более сотни звонков от возмущенных граждан. Как пишет издание, подобные протесты, возможно, продиктованы желанием защитить животных, однако «эти люди, видимо, плохо понимают положение дел на местах».

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Более того, профессиональных охотников в Японии становится все меньше, а их средний возраст неуклонно растет. По мнению Mainichi Shimbun, люди не воспринимают их как своих защитников и не осознают, что они рискуют жизнью ради их безопасности.

Ассоциация губернаторов регионов Хоккайдо и Тохоку направило запрос в Министерство окружающей среды с просьбой разъяснить необходимость отлова животных. Чиновники также потребовали внести медведей в список животных, подлежащих контролю. Если подобное решение будет принято национальным правительством, то на сокращение поголовья хищников будут выделены гранты.

По мнению авторов материала, правительство в Токио должно разработать план защиты людей, проживающих вблизи мест обитания медведей, вместе с представителями муниципальных властей.

Ранее сообщалось, что в Японии дикий медведь съел студента, который отправился в альпинистский поход. Молодой человек был растерзан диким зверем, его личность удалось установить только два дня спустя благодаря ДНК-тесту.

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      Никита Савин
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