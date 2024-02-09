Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:01, 9 февраля 2024Мир

Путин назвал грубейшую ошибку США

Путин назвал использование доллара для внешнеполитической борьбы ошибкой США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства США является использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Беседа опубликована на сайте репортера.

По словам главы России, доллар — это основа основ могущества Соединенных Штатов. «Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента, примерно 3,4, приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно. О чем говорит долг в 33 триллиона? Это же эмиссия», — сказал политик.

Российский лидер подчеркнул, что даже среди союзников Соединенных Штатов «сокращаются запасы в долларах». Он добавил, что все ищут возможность себя обезопасить.

Ранее Путин указал на то, что в настоящее время США сталкиваются с множеством внутренних проблем. Он призвал американские власти осознать, в каком положении находится их страна, и начать договариваться с Россией, а также уважительно к ней относиться.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Что нужно для быстрого завершения конфликта?

      Российский президент высказался о ситуации в экономике США

      Ненадлежащее хранение секретных документов Байденом объяснили

      Путин рассказал о встрече с венграми на Западной Украине

      Путин передал Карлсону связанные с историей Украины документы

      Байден резко ответил на слова о проблемах с памятью в докладе спецпрокурора

      Карлсон спросил Путина об ударе США по России

      Путин заявил о разделенном на две части мире

      Истребители F-35 получат новые двигатели в 2029 году

      Путин описал чествование нациста в Канаде словами «дело Гитлера живет»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше