Путин назвал грубейшую ошибку США

Путин назвал использование доллара для внешнеполитической борьбы ошибкой США

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства США является использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Беседа опубликована на сайте репортера.

По словам главы России, доллар — это основа основ могущества Соединенных Штатов. «Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента, примерно 3,4, приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно. О чем говорит долг в 33 триллиона? Это же эмиссия», — сказал политик.

Российский лидер подчеркнул, что даже среди союзников Соединенных Штатов «сокращаются запасы в долларах». Он добавил, что все ищут возможность себя обезопасить.

Ранее Путин указал на то, что в настоящее время США сталкиваются с множеством внутренних проблем. Он призвал американские власти осознать, в каком положении находится их страна, и начать договариваться с Россией, а также уважительно к ней относиться.