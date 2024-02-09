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02:36, 9 февраля 2024Мир

Путин призвал США договориться с Россией и уважительно к ней относиться

Путин заявил, что США лучше договориться с РФ и уважительно к ней относиться

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, указал на то, что в настоящее время США сталкиваются с множеством внутренних проблем. Он призвал американские власти осознать, в каком положении находится их страна, и начать договариваться с Россией, а также уважительно к ней относиться.

Глава государства назвал дешевой провокацией слова лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера о том, что американские солдаты будут вынуждены воевать вместо украинцев в случае остановки финансирования Киева Вашингтоном. По его словам, Украина находится за тысячи километров от США, у которых итак хватает своих проблем.

«У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом — 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься - нужно воевать на Украине?» — спросил Путин.

На фоне этого российский лидер призвал власти США договориться с Россией, отметив, что Москва собирается отстаивать свои интересы до конца. Он подчеркнул, что это будет умнее и рациональнее.

Ранее Путин назвал быстрый способ завершить конфликт на Украине. По его словам, в том случае, если США прекратят поставлять оружие Киеву, этого можно будет добиться за несколько недель.

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      Марина Совина
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