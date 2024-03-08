Байден заявил о зависти экономике США

Байден заявил, что весь мир завидует экономике США

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что состояние американской экономики вызывает зависть у всего остального мира. Его слова приводит РИА Новости.

Байден подчеркнул, что когда он занял пост главы государства, ему пришлось унаследовать экономику, находящуюся на грани.

«Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира. Пятнадцать миллионов новых рабочих мест всего за три года — это рекорд», — отметил американский лидер.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп указал особенность политики Байдена, на убивающую США. «Инфляция при Байдене убивает Америку», — заявил экс-хозяин Белого дома.