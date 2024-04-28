Названы самые травмоопасные позы из йоги

Инструктор по йоге Ожгихина предупредила о травмоопасности некоторых асан

В йоге есть некоторые позы, риски выполнения которых перевешивают их преимущества, сообщила декан факультета индустрии спорта Университета «Синергия», международный инструктор по хатха-йоге Анастасия Ожгихина. Самые травмоопасные асаны она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Выбирая класс, важно обратить внимание на уровень подготовки, на который он рассчитан, так как по мере роста популярности йоги растет и количество травм, связанных с ней, отметила эксперт. Тщательно подходить инструктор рекомендовала и к выбору вида йоги. Например, с ее слов, хатха-йога — лучший вид практики для начинающих, который подходит людям любого уровня подготовки и комплекции.

Листая ленту социальных сетей, регулярно встречаю звезд этих сетей, которые демонстрируют замысловатые позы, демонстрирующие невероятную гибкость. И складывается впечатление, что каждый йог владеет акробатическими элементами — березка, мостик, шпагаты, стойки на голове, стойки на руках и прочее. И действительно, аналогичные асаны в йоге есть, но практикуют их не на начальном уровне подготовки и осваивают их не самостоятельно, а под руководством опытного инструктора Анастасия Ожгихина инструктор по хатха-йоге

В первую очередь, к травмоопасным позам собеседница «Ленты.ру» отнесла стойку на руках (адхо мукха врикшасану) и стойку на голове (ширшасану). «Это перевернутые позы, которые имеют большой список противопоказаний — травмы шеи, спины или плеча, различные заболевания глаз, такие как глаукома, отслоение сетчатки глаз, ушные инфекции, язва, головная боль, высокое или низкое кровяное давление, остеопороз, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипотиреоз, критические дни, а также есть высокий риск падения», — уточнила она.

Сопряжены с определенными рисками также стойка на плечах (саравангасана) и поза плуга (халасана), утверждает инструктор. «Тоже перевернутое положение с теми же противопоказаниями, но здесь еще добавляется высокий риск травмировать шею — в этом положении нельзя крутить головой, что делает большинство новичков», — добавила Ожгихина.

В числе травмоопасных поз она также выделила мостик (урдхва дханурасану). «Особенно рискованно, если при движении в мост опираться на голову, также большинство новичков отдыхает в этой позе, опираясь на голову, рискуя травмировать шею. Противопоказания для выполнения этой асаны — артрит, травмы спины, проблемы с глазами, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения артериального давления, травмы плеча или запястий, головная боль, критические дни, беременность», — пояснила эксперт.

Чтобы минимизировать риски для здоровья при занятиях йогой, Ожгихина посоветовала найти опытного инструктора и слушать его. «Инструктор помогает безопасно практиковаться, и, если вдруг инструктор говорит, чтобы вы преодолели боль, или по каким-то другим причинам заставляет вас чувствовать себя небезопасно, найдите другого наставника», — заключила она.

Ранее инструктор по йоге Александра Чуркина рассказывала о пользе позы «собака мордой вниз». Специалист объяснила, что данная асана улучшает кровоснабжение головного мозга за счет притока крови к голове, стимулирует работу пищеварительного тракта, вытягивает заднюю поверхность бедра и улучшает подвижность плечевого пояса.