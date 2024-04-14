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08:19, 14 апреля 2024Спорт

Инструктор по йоге рассказала о пользе позы «собака мордой вниз»

Инструктор Чуркина: «собака мордой вниз» улучшает кровоснабжение головного мозга

Фото: MilanMarkovic78 / Shutterstock / Fotodom

Инструктор по йоге Александра Чуркина рассказала о пользе позы «собака мордой вниз». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист объяснила, что данная асана улучшает кровоснабжение головного мозга за счет притока крови к голове, стимулирует работу пищеварительного тракта, вытягивает заднюю поверхность бедра и улучшает подвижность плечевого пояса. Также, по словам эксперта, во время выполнения упражнения успокаивается разум.

Чуркина подчеркнула, что существует ряд ограничений для выполнения «собаки мордой вниз». Она отметила, что нельзя делать асану, если есть травмы запястий, плеч, локтей, головокружения, головные боли и повышенное давление. Также упражнение противопоказано беременным в последнем триместре.

Ранее Чуркина рассказала о пользе йоги для мужчин. Она объяснила, что медитативные и дыхательные упражнения позволяют мужчинам легче справиться с напряжением и улучшить общее настроение.

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      Андрей Стрельцов
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