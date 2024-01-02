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13:47, 2 января 2024Спорт

Названа польза йоги для мужчин

Фото: Unsplash

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина назвала пользу йоги для мужчин. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Чуркина заявила, что подобный вид тренировок помогает улучшить гибкость, координацию и силу, что полезно для мужчин, которые занимаются спортом. Она отметила, что гибкость и сила улучшают показатели на тренировках и уменьшают риск получения травм.

Кроме того, регулярные занятия йогой снижают уровень стресса и положительно влияют на психическое здоровье. Медитативные и дыхательные упражнения позволяют мужчинам легче справиться с напряжением и улучшить общее настроение.

29 декабря бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы. 49-летний бывший спортсмен заявил, что занимается йогой и пилатесом.

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      Анастасия Борисова
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