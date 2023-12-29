Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Наполи
Сегодня
20:30 (Мск)
Монца
Италия - Серия А|18-й тур
Фиорентина
Сегодня
20:30 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|18-й тур
Дженоа
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Фрозиноне
Италия - Серия А|18-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
10:05, 29 декабря 2023Спорт

Бывший вратарь сборной России раскрыл секрет хорошей формы в 49 лет

Нигматуллин рассказал, что поддерживает форму благодаря йоге и пилатесу

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы. Его слова приводит RT.

49-летний экс-спортсмен подчеркнул, что никогда не любил тренажерный зал и, будучи профессиональным атлетом, старался отлынивать от походов туда. «Предпочитаю "потягушечки", как в йоге и пилатесе. Плавание, особенно подводное, тоже благотворно сказывается на состоянии. Именно таким способом поддерживаю бодрость духа и стремление оставаться молодым, в том числе в душе», — отметил Нигматуллин.

Он также рассказал о том, сколько времени в день тратит на поддержание формы. «Тратить — неверное слово. Скорее получаю удовольствие от оздоровительных процедур. Как правило, это два-три часа в день. А когда жил в Майами, порой плавал в океане по шесть часов и при этом ощущал полный комфорт», — заявил экс-вратарь.

26 декабря главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина назвала способы убрать живот после 50 лет. Она посоветовала делать круговые движения бедрами, наклоны в разные стороны, подъемы прямых ног вверх, наклоны вниз и скручивания.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО. Пилот раскрыл детали боевой задачи

      Россиянин украл елку для сожительницы и спрятал ее от полицейских в ванной

      Венесуэла анонсировала военные учения из-за отправки Британией корабля в Гайану

      В Иране казнены несколько человек за работу на «Моссад»

      В Днепропетровске остановили движение транспорта

      Дженнифер Лопес в бикини засняли на пляже

      Посол рассказал об ожиданиях Берлина по причинению ущерба России

      Суд арестовал избившую нунчаками школьников россиянку

      Девушка избила бойфренда наряженной новогодней елкой

      В Японии оценили возможное ужесточение требований к въезду для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости