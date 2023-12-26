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18:30, 26 декабря 2023Спорт

Врач назвала способы убрать живот после 50 лет

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина назвала способы убрать живот после 50 лет. Ее слова приводит «Доктор Питер».

Врач заявила, что скопление жира на животе вызывает более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем скопление лишнего веса в принципе. Она посоветовала делать круговые движения бедрами, наклоны в разные стороны, подъемы прямых ног вверх, наклоны вниз и скручивания.

Начинать выполнять комплекс необходимо с 4-6 повторов каждого упражнения, постепенно увеличивая до 8-10. Делать их нужно два-три раза в неделю, не позднее чем за три часа до сна и через час после еды.

21 декабря фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.

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      Анастасия Борисова
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