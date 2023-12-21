Названы способы убрать живот после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Для этого нужно встать в упор лежа на локтях, при этом колени согнуть и поставить на пол под бедрами. Затем необходимо максимально выпрямить правую ногу и поднять ее вверх. Далее вернуться в исходное положение и повторить то же самое с другой ногой.

Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост. Для выполнения последнего нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и стопами упереться в пол. Далее необходимо поднять таз, так чтобы туловище образовало прямую линию от плеч до колен.

19 декабря фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий посоветовал упражнение без инвентаря для рельефного пресса. Специалист рекомендовал делать упражнение «книжка». По его словам, оно способствует укреплению мышц корпуса, улучшает осанку и повышает общую устойчивость.

