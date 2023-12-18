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08:15, 19 декабря 2023Спорт

Тренер посоветовал упражнение без инвентаря для рельефного пресса

Фото: Szabolcs Toth / Unsplash

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий посоветовал упражнение без инвентаря для рельефного пресса. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист рекомендовал делать упражнение «книжка». По его словам, оно способствует укреплению мышц корпуса, улучшает осанку и повышает общую устойчивость. В упражнении задействованы сразу три мышцы: прямая и косая мышцы живота, а также подвздошно-поясничная мышца.

Щеблицкий предложил начинать выполнять это упражнение на скамье. Исходное положение — сидя на скамье, необходимо сведенные и слегка согнутые в коленях ноги выставить вперед, руками упереться в край опоры и отклонить назад корпус. Затем следует поднять ноги и найти баланс, сидя на ягодичных буграх. «На выдохе поднимайте ноги, сгибая их в коленях и подтягивая к себе. Одновременно подавайте корпус вперед, приближая грудь к коленям. Сделайте паузу в течение одной секунды, затем на вдохе вернитесь в исходное положение», — описал он технику выполнения.

Также упражнение можно выполнять на коврике. Если упражнение хорошо получается, можно его усложнить. Для этого нужно оторвать руки от пола, выпрямить и вытянуть их перед собой.

Ранее эксперт Эдуард Каневский развенчал стереотипы о фитнесе. Он развеял миф о том, что женщины не должны заниматься с железом, а также посоветовал не садиться на популярные сегодня детокс-диеты.

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      Дарья Коршунова
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