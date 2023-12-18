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07:15, 18 декабря 2023Спорт

Эксперт развенчал три стереотипа о фитнесе

Фитнес-эксперт Каневский заявил, что нет упражнений для локального сжигания жира

Фото: Unsplash

Эксперт Эдуард Каневский развенчал три стереотипа о фитнесе. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский заявил, что нет упражнений для локального сжигания жира. «Процесс сжигания жира — это процесс глобальный, включающий в себя наличие правильно подобранной диеты, регулярные аэробные тренировки, а также силовые упражнения для качественной проработки мускулатуры», — объяснил он.

Также специалист развеял миф о том, что женщины не должны заниматься с железом. Он подчеркнул, что данные упражнения важны людям обоих полов. «Задача таких занятий — создание мышечного корсета, что позволяет сохранять не только хорошую работоспособность, но и является профилактикой проблем с суставами и позвоночником», — рассказал Каневский.

Эксперт призвал не садиться на детокс-диеты. Он заявил, что это может только навредить организму. «Если питаться сбалансированно, правильно подбирая продукты и объем порций, то нет необходимости что-то менять в питании», — напомнил эксперт.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач перечислила упражнения, которые помогут разгрузиться после тяжелого дня. Она посоветовала делать планку, наклоны в стороны и скручивания с касанием ног.

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      Дарья Коршунова
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