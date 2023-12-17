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08:00, 17 декабря 2023Спорт

Названы лучшие упражнения для разгрузки после тяжелого дня

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для разгрузки после тяжелого дня. Ее слова приводит Men Today.

Ротач заявила, что 15-минутные тренировки приносят больше пользе, чем отсутствие физической активности. Она посоветовала делать планку, наклоны в стороны и скручивания с касанием ног. Для последнего упражнения нужно лечь на пол, согнув ноги в коленях, затем оторвать от пола лопатки и правую ногу и коснуться левой рукой носка правой ноги. Повторить на другую сторону.

Эксперт рекомендовала не тренироваться слишком интенсивно перед сном. По ее словам, высокая активность вечером может привести к трудностям с засыпанием, из-за повышения гормона стресса, который блокирует выработку мелатонина.

2 декабря фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала три упражнения, которые ускоряют потерю веса. Для начала специалист посоветовала выполнить махи гирей. Следующим упражнением станут приседания с гирей. Последним упражнением эксперт назвала румынскую становую тягу с гирями.

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      Анастасия Борисова
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