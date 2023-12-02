Названы ускоряющие потерю веса упражнения

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала три упражнения, которые ускоряют потерю веса. Ее слова приводит Men Today.

Для начала специалист посоветовала выполнить махи гирей, для чего нужно встать ровно, расставив ноги на ширине плеч, а гирю взять в руки. Далее необходимо немного согнуть колени, гирю в это время проведя между ног назад, как бы размахивая ею. Затем нужно встать прямо и поднять гирю на уровень груди.

Следующим упражнением станут приседания с гирей. Последним упражнением эксперт назвала румынскую становую тягу с гирями. Для этого нужно встать, обеими руками взяв гирю. Далее необходимо расположить ноги на ширине плеч и немного согнуть в коленях. Затем наклонить корпус, сохраняя спину прямой и опуская гирю вдоль ног, и вернуться в исходное положение.

20 ноября Ротач назвала способ накачать шесть кубиков пресса дома. Тренер посоветовала делать скручивания, ножницы, V-маятник и русский твист.