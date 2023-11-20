Тренер назвала способ накачать шесть кубиков пресса дома

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать шесть кубиков пресса дома. Ее слова приводит Men Today.

Для начала тренер посоветовала делать скручивания, для чего нужно лечь на спину, руки убрать за голову, поднять туловище, напрягая пресс, а затем коснуться локтями коленей. Следующим упражнением стали ножницы, при котором нужно лечь на спину, вытянуть руки вдоль туловища, приподнять голову и ноги от пола, а затем выполнить махи, имитируя движение ножниц.

Далее Ротач назвала упражнение V-маятник, при котором нужно сесть, слегка отклонившись назад, поднять ноги и напрячь пресс, затем начать делать махи ногами, удерживая корпус в таком положении. Последним упражнением стал русский твист, при котором нужно сесть на пол, слегка отклонившись назад, а ноги согнуть в коленях, затем нужно повернуться вправо. Далее необходимо повторить движение на другую сторону.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.