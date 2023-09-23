Названы лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Материал доступен на сайте издания.

Для начала рекомендуется выполнить разминку. Затем необходимо сделать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания. Следующим упражнением стал «мертвый жук», при котором в положении лежа с вытянутыми руками и ногами вверх нужно медленно опускать правую ногу вниз и левую руку. Затем сделать то же самое на другую сторону.

Далее журналисты посоветовали встать в динамическую планку с подтягиванием коленей к груди, а также побегать на месте с касанием разноименных рук и коленей. Кроме того, можно выполнить обратные отжимания, при которых нужно ставить ладони на опору позади тела, а затем сгибать и разгибать руки в локтевых суставах.

5 сентября тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о побочном эффекте от приседаний при похудении. Специалист отметила, что приседания не помогут добиться стройных ног, поскольку это упражнение, напротив, направлено на то, чтобы увеличить мышечную массу.