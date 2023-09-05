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14:10, 5 сентября 2023Спорт

Тренер рассказала о побочном эффекте от приседаний при похудении

Тренер Фрэнсис-Таунсон заявила, что приседания не помогут добиться стройных ног

Фото: Taylor Daugherty / Unsplash

Тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о побочном эффекте от приседаний при похудении. Ее слова приводит The Sun.

Специалист отметила, что приседания не помогут добиться стройных ног, поскольку это упражнение, напротив, направлено на то, чтобы увеличить мышечную массу. Чтобы ноги действительно похудели, Фрэнсис-Таунсон советует внимательно изучить образ жизни и пересмотреть рацион питания. Она подчеркнула, что важно сократить потребление сахара, а также продуктов высокой степени переработки, таких как чипсы, выпечка и блюда навынос.

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Тренер рассказала, что наиболее эффективные виды нагрузок для достижения стройных ног — это ходьба, степ-аэробика и упражнение «радуга». Исходное положение — стоя на коврике в упоре на коленях и ладонях. «Выпрямите правую ногу и отставьте ее назад. Представьте, что рисуете дугу, поднимая ногу вверх, а затем опуская ее так, чтобы она пересекала левую ногу, а носок коснулся пола. Отведите дугу в противоположном направлении, коснитесь носком пола», — пояснила Фрэнсис-Таунсон.

Ранее фитнес-эксперт Эндрю Трейси рассказал о правильном комбинировании упражнений на прокачку мышц. По словам специалиста, самая простая схема занятий — тренировать верхнюю часть тела отдельно от нижней.

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    Андрей Стрельцов
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