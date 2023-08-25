Тренер рассказал о правильном комбинировании упражнений на прокачку мышц

Тренер Трейси посоветовал тренировать верхнюю и нижнюю часть тела в разные дни

Фитнес-эксперт Эндрю Трейси рассказал о правильном комбинировании упражнений на прокачку мышц. Его советы приводит Men's Health.

По словам специалиста, самая простая схема занятий — тренировать верхнюю часть тела отдельно от нижней. Например, в один день можно уделить больше внимания плечевому поясу и спине, а после небольшого перерыва заняться прокачкой ног. Трейси отметил, что так сердце работает активнее, перекачивая кровь от конечностей.

Еще один возможный план — выполнять парные движения, которые задействуют разные части одной группы мышц, например: делать отжимания на трицепс перед жимом лежа. Тренер подчеркнул, что умение грамотно сочетать различные упражнения позволит быстрее восстанавливаться, качественнее прорабатывать мышцы, а также поможет снизить общий уровень усталости.

Ранее профессор физиологии упражнений из Обернского университета Мишель Олсон дала советы по быстрому восстановлению после тренировок. Она отметила, что после занятия обязательно нужно восстановить водный баланс, и рекомендовала выпить стакан воды или свежевыжатого сока.