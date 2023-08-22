Эксперт дала советы по быстрому восстановлению после тренировок

Эксперт Олсон посоветовала закрыть белково-углеводное окно после тренировок

Профессор физиологии упражнений из Обернского университета Мишель Олсон дала советы по быстрому восстановлению после тренировок. Ее слова приводит журнал Shape.

Эксперт отметила, что после занятия обязательно нужно восстановить водный баланс. Она порекомендовала выпить стакан воды или свежевыжатого сока, чтобы почувствовать себя бодрее и восстановить баланс потерянной жидкости.

Олсон также рассказала, что для восстановления сил важно подкрепиться. Состав приема пищи зависит от системы занятий. Она рекомендует закрыть белково-углеводное окно после энергозатратных тренировок (силовых или плавания) и съесть фрукт, горсть сухофруктов, йогурт или батончик мюсли через 15-20 минут. Еще через час, по ее словам, можно подкрепиться пищей с высоким содержанием белка. При этом она добавила, что после растяжки, пилатеса или йоги белково-углеводное окно закрывать не нужно.

Расслабить мышцы и избежать болей на следующий день, по словам специалиста, помогут стретчинг и теплая ванна. Упражнения на растяжку необходимо выполнить в конце занятия. Кроме того, важен полноценный сон. «В это время ваш организм вырабатывает гормон роста, отвечающий за восстановление тканей», — сказала Олсон.

Ранее пульмонолог и сомнолог доктор Эрве Сыыру рассказала о влиянии физических упражнений на ночной сон. В ходе исследований было обнаружено, что упражнения сокращают время, необходимое для засыпания, на 55 процентов и тревогу на 15 процентов. При этом врач заявила, что занятия спортом вечером могут вызвать проблемы со сном, так как упражнения стимулируют бодрость.