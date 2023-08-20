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14:40, 20 августа 2023Спорт

Врач рассказала о влиянии физических упражнений на ночной сон

Врач Сыыру заявила, что занятия спортом вечером могут вызвать проблемы со сном

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Пульмонолог и сомнолог доктор Эрве Сыыру рассказала о влиянии физических упражнений на ночной сон. Ее слова приводит Postimees.ee.

Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что физические упражнения почти вдвое сокращают время, необходимое для засыпания, и увеличивают продолжительность сна на 41 минуту. Было обнаружено, что упражнения сокращают время, необходимое для засыпания, на 55 процентов и тревогу на 15 процентов.

При этом врач заявила, что занятия спортом вечером могут вызвать проблемы со сном, так как упражнения стимулируют бодрость и выработку таких гормонов, как эпинефрин и адреналин.

В мае фитнес-эксперты Forbes дали советы по безопасному снижению веса. Специалисты заявили, что важно создать такой распорядок дня, чтобы включить в него занятия спортом, сон продолжительностью семь-восемь часов и время на принятие пищи без смещения внимания.

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    Анастасия Борисова
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