Эксперты дали девять советов по безопасному снижению веса

Фитнес-эксперты Forbes порекомендовали вести дневник питания для безопасного снижения веса

Фитнес-эксперты Forbes дали девять советов по безопасному снижению веса. Список рекомендаций приведен на сайте издания.

Специалисты посоветовали заменить сладкие напитки на воду, а также ограничить потребление обработанных продуктов, таких как пончики, мясные деликатесы и упакованные снеки. Их объем должен составлять не более 15-20 процентов рациона. Кроме того, эксперты порекомендовали потреблять больше овощей и белка — постного мяса, птицы, яиц, бобовых, орехов и соевых продуктов.

Исследователи также отметили пользу ведения дневника питания и пояснили, что для похудения необходимо создать дефицит калорий. Специалисты добавили, что важно создать такой распорядок дня, чтобы включить в него занятия спортом, сон продолжительностью семь-восемь часов и время на принятие пищи без смещения внимания на отвлекающие факторы. «Остановитесь, когда почувствуете себя сытым примерно на 80 процентов. И примерно через 20 минут вы почувствуете себя полностью удовлетворенным», — объяснил доктор Пелк Грака.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин назвал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.