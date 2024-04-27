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07:39, 28 апреля 2024Мир

В Нидерландах высказались о рисках ядерной войны с Россией

В правительстве Нидерландов сочли сложной защиту от российского «Сармата»

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

В правительстве Нидерландов считают сложной защиту от российского ракетного комплекса «Сармат», говорится в опубликованном парламентом страны заявлении за подписью премьер-министра Марка Рютте, министра обороны Кайсы Оллонгрен и главы МИД Ханке Брюинса Слота. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего документа.

Ранее члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген попросили правительство высказаться о рисках ядерной войны с Россией. «Как вы думаете, какими будут последствия возможной ядерной войны с Россией для Нидерландов? Каковы будут последствия для Нидерландов, если Россия применит одно из своих самых мощных ядерных вооружений, например, над Утрехтом? Сколько голландцев, по оценкам, погибнет?» — говорилось в тексте их парламентского запроса.

«"Сатана II" (западное название ракеты «Сармат» — прим. «Ленты.ру») — одна из российских систем межконтинентальных баллистических ракет. Эта стратегическая ракетная система может нести несколько боеголовок. Защита от стратегических ядерных ракетных систем очень сложна», — говорилось в сообщении кабмина.

Там также добавили, что воздействие ядерного оружия зависит от множества факторов, таких как мощность оружия, высота, на которой оно размещено, его местоположение и направление ветра.

«Политика сдерживания НАТО направлена на обеспечение того, чтобы ядерное оружие никогда не пришлось применять. Основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии. В конечном счете, сдерживание является лучшей защитой для Североатлантического союза, а следовательно, и для Нидерландов», — добавили в правительство.

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Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время рассказа о недавнем посещении города Нагасаки в Японии, куда США в 1945 году сбросили атомную бомбу, попыталась обвинить Россию в разжигании ядерной войны.

«Я недавно вернулась из поездки в Японию, где имела честь посетить Нагасаки, последнее место, где падала атомная бомба», — сказала она, добавив, что перед миром теперь стоит ответственность за недопущение «ужаса ядерного оружия».

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      Кирилл Садовский
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