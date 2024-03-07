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06:01, 7 марта 2024Мир

В ЕС подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией

В парламенте Нидерландов подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией. Об этом говорится в парламентском запросе депутатов к нидерландскому правительству. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим документом, опубликованным Палатой представителей Нидерландов.

Свое обращение Боде и ван Хаувелинген адресовали премьер-министру страну Марку Рютте, министру обороны Кайсе Оллонгрен и главе МИД Ханке Брюинсу Слоту.

«Как вы думаете, какими будут последствия возможной ядерной войны с Россией для Нидерландов? Каковы будут последствия для Нидерландов, если Россия применит одно из своих самых мощных ядерных вооружений, например, над Утрехтом? Сколько голландцев, по оценкам, погибнет?» — интересуются авторы обращения.

Более того, они призвали правительство проанализировать последствия атаки российским ракетным комплексом «Сармат», который авторы обращения называют «Сатана-2».

«Правда ли, что российская ракета "Сатана-2" не может быть перехвачена Нидерландами? Правда ли, что ракета "Сатана-2" может нести десять ядерных бомб? Если Россия сбросит десять ядерных бомб на десять наших крупнейших городов одной ракетой "Сатана-2", сколько голландцев погибнет (немедленно), по мнению правительства? Найдутся ли вообще голландцы, которые смогут пережить тотальную ядерную войну между НАТО и Россией (в Нидерландах)?» — спросили Боде и ван Хаувелинген.

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В связи с этим парламентарии предложили правительству выбрать приоритет между предотвращением мировой войны и поддержкой Киева. «Что является приоритетом для вас и, в частности, для министра обороны: предотвращение (всеразрушающей) ядерной (мировой) войны с Россией или продолжение оказания безоговорочной поддержки Украине? Какой из этих двух приоритетов лучше всего отвечает интересам Нидерландов?» — говорится в тексте парламентского запроса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «рутинизация» темы ядерной войны на Западе крайне опасна. «Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, в Соединенных Штатах Америки, это крайне безответственно», — сказал он.

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      Кирилл Садовский
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