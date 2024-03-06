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13:48, 6 марта 2024Мир

В Кремле высказались о «рутинизации» темы ядерной войны на Западе

Песков: рутинизация рассуждений о ядерной войне на Западе крайне опасна

«Рутинизация» темы ядерной войны на Западе крайне опасна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, в Соединенных Штатах Америки, это крайне безответственно», — высказался он.

По словам представителя Кремля, в настоящее время происходит «рутинизация» данной темы, поэтому она становится очень опасной.

Ранее Песков заявил, что Москва не признает решений Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, связанных с выдачей ордера на арест российских военнослужащих и высокопоставленных офицеров. Он напомнил, что Россия не является участником Римского статута, поэтому и не признает решения МУС.

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      Виктория Кондратьева
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