Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 6 марта 2024Мир

Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

Песков: Россия не признает решений МУС по ордеру на арест российских военных

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия не признает решений Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на тему выдачи ордера на арест российских военных и высокопоставленных офицеров. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы не участники [Римского] статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — заявил он.

Ранее стало известно, что МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Суд утверждает, что командиры российской авиации и флота якобы несут ответственность за преступления, совершенные «в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

      Осиротевших детей бойца «Вагнера» привезли на кладбище ЧВК и рассказали об отце

      Для миллионов россиян упростили покупку жилья

      В парламенте Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

      Продавцы тюльпанов перед 8 Марта подрались из-за точки около российского рынка

      Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России

      Инвестиции россиян защитят законом

      Раскрыт неожиданный способ продлить жизнь

      Назван осложняющий продвижение войск на запорожском направлении фактор

      В СНБО Украины признали тяжелое положение ВСУ и усталость общества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше